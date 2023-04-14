Польские наёмники опубликовали кадры своей работы в Бахмуте

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Польские наёмники, которые воюют на стороне украинской армии, показали кадры своей боевой работы в Бахмуте (Артёмовске).

На опубликованном видео группа из нескольких поляков перемещается в одном из кварталов города. Все многоэтажные дома разрушены полностью из-за боевых действий, которые продолжаются за Бахмут на протяжении года.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры разрушенного Артёмовска с высоты птичьего полёта.