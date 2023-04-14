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Польские наёмники опубликовали кадры своей работы в Бахмуте

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Силовые структуры

Польские наёмники, которые воюют на стороне украинской армии, показали кадры своей боевой работы в Бахмуте (Артёмовске). 

На опубликованном видео группа из нескольких поляков перемещается в одном из кварталов города. Все многоэтажные дома разрушены полностью из-за боевых действий, которые продолжаются за Бахмут на протяжении года. 

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры разрушенного Артёмовска с высоты птичьего полёта. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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