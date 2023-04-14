Польские наёмники, которые воюют на стороне украинской армии, показали кадры своей боевой работы в Бахмуте (Артёмовске).
На опубликованном видео группа из нескольких поляков перемещается в одном из кварталов города. Все многоэтажные дома разрушены полностью из-за боевых действий, которые продолжаются за Бахмут на протяжении года.
Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры разрушенного Артёмовска с высоты птичьего полёта.
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