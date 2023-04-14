Премьер Венгрии Орбан раскритиковал отправку снарядов с ураном на Украину: "Я думаю о Чернобыле"

Глава венгерского правительства Виктор Орбан отреагировал на решение Великобритании поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном.

"Если я слышу, что западная страна передаёт Украине это оружие, я думаю о Чернобыле", — отметил премьер, слова которого приводит Kossuth.

При этом Орбан подчеркнул, что граждане США не вспоминают о той трагедии. Как отметил политик, из-за передачи ВСУ снарядов с ураном на Украине может случиться что-то опасное.

Ранее руководитель Минздрава Сербии Даница Груичич назвала боеприпасы с ядерным компонентом ядом и призвала не допустить их использование.

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