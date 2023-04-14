Defence24: у Польши нет комплектующих для ремонта украинских танков Т-64

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На польском заводе Bumar-Labedy отсутствуют комплектующие для ремонта украинских танков Т-64, ведь эти боевые машины были сняты с производства в стране, сообщает Defence24.

По информации издания, Варшава не знает, какое количество запчастей для Т-64 имеется на территории Украины. Однако ВСУ будут неизбежно истощать свои арсеналы по мере продолжения боевых действий, сказано в статье.

"Большая проблема — запасы тех комплектующих, которые Польша никогда не производила и на которые у неё нет компетенций", — подчеркнул автор материала.

Как пояснил обозреватель, танки Т-72, стоящие на вооружении в польской армии, серьёзно отличаются по составным элементам и характеристикам от украинских Т-64. Он также обратил внимание на отсутствие двигателей для тяжёлой техники ВСУ на территории Польши.

Журналист призвал Варшаву "принять вызов" и придумать, как решить проблему с запчастями для украинских танков.

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