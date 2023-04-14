Киев: границы России искусственные, пришло время их изменить

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина начнёт наступление в самое ближайшее время. А без его успеха Запад усомнится в дальнейшей поддержке киевской власти.

Об этом в интервью ABC News сказал руководитель украинской разведки генерал Кирилл Буданов.

По его словам, аналитики США заблуждаются, что ВСУ в предстоящем наступлении потерпят поражение, и он полагает, что Киев способен достичь прогресса на поле боя. Буданов подчеркнул, что "успех наступательной операции весьма необходим" не только украинцам, но и и союзникам Киева, поставляющим вооружение.

Также глава ГУР высказал предположение, что в Российской Федерации скоро пройдут "сейсмические изменения".

"Границы им можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны", — подытожил Буданов.