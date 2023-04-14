Советник Пушилина Гагин рассказал о "чудовищных" потерях Киева в Артёмовске

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, украинская сторона понесла в Артёмовске ужасающие потери.

Однако сколько конкретно потеряли убитыми ВСУ, пытающиеся удержать Артёмовск, сказать сложно, потому что погибшие украинские военные просто остаются лежать на территории города, их тела никому не нужны, добавил политик.

"За все время битвы за Артемовск противник потерял просто чудовищное количество живой силы. И сама эта цифра не может быть точной, потому что очень многие из украинских военнослужащих просто находятся на земле, никто убитых не забирает", — сказал Гагин на телеканале "Россия 1".

Гагин уточнил, что украинская сторона уже давно отказывается забирать тела своих военных, убитых в ходе СВО. Многие из них по-прежнему числятся пропавшими без вести, добавил советник Пушилина.

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