Евгений Пригожин объяснил, как возникло название ЧВК "Вагнер" и почему запрет на его упоминание в СМИ не так важен

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на вопрос издания Pravda.Ru о существовании цензуры в федеральных СМИ на упоминание названия подразделения.

По информации журналистов, в одном из репортажей о ситуации в Бахмуте (Артемовск) военкор Евгений Поддубный заменил ЧВК "Вагнер" на "оркестр" и "музыканты". Комментируя запрет на упоминание названия формирования в СМИ Пригожин рассказал историю его возникновения.

По его словам, действующий командир формирования Дмитрий Уткин основал структуру именно с таким наименованием и продолжает отстаивать интересы России как ЧВК "Вагнер".

"ЧВК "Вагнер", запишите себе, называется "Вагнер", потому что Дмитрий Уткин основал ЧВК "Вагнер" и был первым человеком, который взял в руки автомат и пошел защищать интересы России в рядах новой структуры, которая после этого стала заниматься защитой интересов России повсеместно", — цитирует бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

Предприниматель также заметил, что запрет на упоминание названия структуры в СМИ не так важен и устраивать споры вокруг цензуры нет смысла.