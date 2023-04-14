Евгений Пригожин объяснил, как возникло название ЧВК "Вагнер" и почему запрет на его упоминание в СМИ не так важен

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на вопрос издания Pravda.Ru о существовании цензуры в федеральных СМИ на упоминание названия подразделения.
По информации журналистов, в одном из репортажей о ситуации в Бахмуте (Артемовск) военкор Евгений Поддубный заменил ЧВК "Вагнер" на "оркестр" и "музыканты". Комментируя запрет на упоминание названия формирования в СМИ Пригожин рассказал историю его возникновения.
По его словам, действующий командир формирования Дмитрий Уткин основал структуру именно с таким наименованием и продолжает отстаивать интересы России как ЧВК "Вагнер".
"ЧВК "Вагнер", запишите себе, называется "Вагнер", потому что Дмитрий Уткин основал ЧВК "Вагнер" и был первым человеком, который взял в руки автомат и пошел защищать интересы России в рядах новой структуры, которая после этого стала заниматься защитой интересов России повсеместно", — цитирует бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".
Предприниматель также заметил, что запрет на упоминание названия структуры в СМИ не так важен и устраивать споры вокруг цензуры нет смысла.
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