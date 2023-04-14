Марков заявил о провале СВО и начале "массовой войны": Хотели провести спецоперацию. Не вышло

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков заявил, что Россия сейчас строит массовую армию для массовой войны.

Марков объяснил, почему откладывается наступление российской армии.

Политический эксперт считает что до 24 февраля 2022 года Владимир Путин создал войска, пригодные для ведения боевых действий в стиле спецоперации. По его словам, армия РФ отлично себя показала в Крыму и Сирии, однако оказалась не готова к противостоянию с милитаризированной Украиной, которая получила боевой опыт благодаря конфликту в Донбассе.

"В 2022 году хотели провести СВО как спецоперацию. Не вышло. Сейчас Путин и Минобороны и занимаются строительством такой массовой армии, которой не оказалось у России в 2022 году", — написал Марков в своём Telegram-канале, отметив необходимость начала "массовой войны".

Политолог объяснил, что для масштабного военного конфликта требуются значительно больше военных, поэтому в ВС РФ ведётся набор военнослужащих посредство мобилизации и подписания контрактов.

Ранее Марков рассказал, как затопили крейсер "Москва".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.