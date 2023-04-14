Солдат ВСУ увлёкся боевыми действиями и открыл огонь по сослуживцам

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры, которые сняли украинские солдаты на одном из участков спецоперации. На видео показана перестрелка между подразделением ВСУ, которое скрывается за кирпичными частными домами, и солдатами российской армии.

Один из военнослужащих киевского режима настолько увлёкся боевыми действиями, что перепутал стороны и начал стрелять по своим товарищам.

"Там наши, там наши! Ты совсем!" — кричат солдаты на видео, опубликованном в Telegram-канале U_G_M.

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