Шурыгин заявил о "цивилизационном проигрыше" Украины

Военный эксперт Владислав Шурыгин оценил информацию Gremi Personal, согласно которой 38% покинувших Украину граждан намерены остаться в Польше, а 7% хотят ПМЖ в любой другой стране.

По словам специалиста, у Киева был шанс избежать такой ситуации. В декабре 2021 года Москва предлагала дипломатические способы предотвращения столкновения с военно-политическим блоком НАТО, заявил эксперт.

"Украина проиграла не столько в военном плане, что неизбежно, сколько в цивилизационном", — подчеркнул Шурыгин, слова которого передаёт "Военное дело".

Собеседник издания добавил, что украинские чиновники не смогут создать мощное самостоятельное государство.

"Украина катится в пропасть", — сказал специалист.

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