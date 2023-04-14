RV: военными ВС России ликвидирован ветеран десанта армии ВС США Крис Кэмпбелл в Артёмовске

О том, что на стороне украинской армии воюют представители стран Запада, известно давно. Иностранные наёмники, отправляясь в зону СВО, полагают, что их ждёт так называемое сафари. Кто-то отправился на Украину, чтобы заработать, а кто-то из идейных соображений. Но всех их в ходе спецоперации ждёт участь тех, кто уже ликвидирован российской стороной.

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают об очередном уничтоженном наёмнике. На этот раз им оказался ветеран десанта из Соединённых Штатов Крис Кэмпбелл, который ранее проходил службу в 82-й воздушно-десантной дивизии. Военный ликвидирован в Артёмовске.

Ранее стало известно, что в США подтвердили ликвидацию двух американских наёмников.

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