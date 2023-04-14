Боевик ВСУ зачем-то сам бросился за гранатой с дрона ВС РФ и был уничтожен

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети распространяется видео, на котором боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) совершает странное действие после сброса боеприпаса с квадрокоптера на его позицию.

Боевик сам полез к сброшенной гранате

Российский военный метко забросил гранату с дрона в блиндаж, однако там никого не было. И у всушника был шанс остаться в живых.

На кадрах видно, как боевик, укрывавшийся где-то совсем рядом, непонятно почему бросается вниз за снарядом. В следующую секунду раздаётся взрыв, который его уничтожил.

Ранее в Сети появилось видео мощнейшего взрыва в Бахмуте на позициях боевиков ВСУ.