В Сети распространяется видео, на котором боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) совершает странное действие после сброса боеприпаса с квадрокоптера на его позицию.
Российский военный метко забросил гранату с дрона в блиндаж, однако там никого не было. И у всушника был шанс остаться в живых.
На кадрах видно, как боевик, укрывавшийся где-то совсем рядом, непонятно почему бросается вниз за снарядом. В следующую секунду раздаётся взрыв, который его уничтожил.
Ранее в Сети появилось видео мощнейшего взрыва в Бахмуте на позициях боевиков ВСУ.
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