Полковник Баранец про украинских биатлонисток-снайперш: гитлеровский подход

Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал сообщение о том, что на херсонском направлении обстрелы российских позиций ведутся с участием украинских биатлонисток. Эксперт назвал этих снайперш "очень опасными девушками", прошедших профессиональную спортивную подготовку, от которых нужно "ждать беды", пишет iReactor.

Баранец напомнил, что украинские биатлонистки, вынужденные принимать участие в настоящих боевых действиях, ещё совсем дети, средний возраст которых составляет 14-16 лет. По его мнению, заставлять детей стрелять по людям могут только последователи Гитлера.

"Мы до такого, я бы сказал, гитлеровского подхода, когда делается снайперский Гитлерюгенд из девчонок, которым 14-16 лет — мы до этого не дошли и никогда не дойдем. Мы будем беречь наших детей и оградим их от фронта", — сказал Баранец.

Эксперт подчеркнул, что взрослые мужчины-снайперы, имеющие за плечами боевой опыт, и дети, которых отправили на фронт силой, — это две совершенно разные истории.

Баранец уверен, что Киев делает это "не от хорошей жизни", а потому, что отправлять в зону боевых действий ему просто больше некого.

"Когда детей начинают выбрасывать в окопы, это значит уже — скребут по сусекам", — отметил Баранец.

Полковник убеждён, что детям на фронте делать нечего, и отправлять их туда — аморально и бесчеловечно.

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