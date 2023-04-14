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​​France 24 показал сюжет из лагеря военных РФ и назвал "вражеским" контрнаступление Украины

Силовые структуры

Французский телеканал показал сюжет из лагеря российских военных и назвал "вражеским" контрнаступление Украины. Сюжет продолжительностью полторы минуты опубликован на сайте издания 13 апреля.

​​France 24 показал сюжет из лагеря военных РФ и назвал "вражеским" контрнаступление Украины

"Примерно в 30 километрах от линии фронта, в секретном месте, российские войска готовятся к бою. Большинство солдат здесь не профессионалы, они призваны из Сибири. Они уже посетили фронт, и теперь готовятся туда вернуться", — рассказали журналисты ​​France 24.

Также военные РФ в сюжете заявляют, что их оружие лучше западного, в частности — танков Leopard. Один из российских мобилизованных говорит, что "не боится смерти".

Ещё один солдат сказал, что не боится контрнаступления украинских войск, которое журналист, цитируя своего героя, назвал "вражеским".

"Всё ломается, все убивается. Непобедимых нет", — заключил российский военный.

Позже France 24 удалил видео, а представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал французский канал за этот репортаж.

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Бедные европейцы! Только с газом разобрались и тут новый удар...
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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