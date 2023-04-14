Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, что российская армия может противопоставить коллективному Западу.
Ходаковский отметил, что ВСУ обладает помощью Запада.
"Некоторое техническое и организационное превосходство идут уже на втором месте, хотя играют далеко не маловажную роль", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.
Военачальник уверен, что армия РФ может одолеть противника выдержкой и терпением. Он сравнил СВО с хирургическим скальпелем, который вскрывает гнойник.
Ходаковский напомнил, что военные конфликты для России начинались неудачно, а заканчивались триумфом.
"В каждой Отечественной войне враг сначала одолевал, а потом мы поили своих лошадей в реках, омывающих их столицы", — написал комбат "Востока", отметив, что потери только сплачивали российский народ.
Ранее Александр Ходаковский рассказал, как с ним связался представитель ВСУ с неожиданным предложением.
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