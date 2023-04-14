Ходаковский сравнил СВО с Отечественной войной: Враг сначала одолевал

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, что российская армия может противопоставить коллективному Западу.

Ходаковский отметил, что ВСУ обладает помощью Запада.

"Некоторое техническое и организационное превосходство идут уже на втором месте, хотя играют далеко не маловажную роль", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Военачальник уверен, что армия РФ может одолеть противника выдержкой и терпением. Он сравнил СВО с хирургическим скальпелем, который вскрывает гнойник.

Ходаковский напомнил, что военные конфликты для России начинались неудачно, а заканчивались триумфом.

"В каждой Отечественной войне враг сначала одолевал, а потом мы поили своих лошадей в реках, омывающих их столицы", — написал комбат "Востока", отметив, что потери только сплачивали российский народ.

Ранее Александр Ходаковский рассказал, как с ним связался представитель ВСУ с неожиданным предложением.

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