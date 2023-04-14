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Ходаковский сравнил СВО с Отечественной войной: Враг сначала одолевал

1:05
Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, что российская армия может противопоставить коллективному Западу.

Ходаковский сравнил СВО с Отечественной войной: Враг сначала одолевал

Ходаковский отметил, что ВСУ обладает помощью Запада.

"Некоторое техническое и организационное превосходство идут уже на втором месте, хотя играют далеко не маловажную роль", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Военачальник уверен, что армия РФ может одолеть противника выдержкой и терпением. Он сравнил СВО с хирургическим скальпелем, который вскрывает гнойник.

Ходаковский напомнил, что военные конфликты для России начинались неудачно, а заканчивались триумфом.

"В каждой Отечественной войне враг сначала одолевал, а потом мы поили своих лошадей в реках, омывающих их столицы", — написал комбат "Востока", отметив, что потери только сплачивали российский народ.

Ранее Александр Ходаковский рассказал, как с ним связался представитель ВСУ с неожиданным предложением.

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Командир «Востока» Александр Ходаковский - о состоянии противника, тактике и дронах
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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