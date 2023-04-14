Кашеварова о дезертирстве на СВО: Отправляют с автоматом против артиллерии

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Анастасия Кашеварова рассказала как несправедливость на СВО деморализует военнослужащих.

Журналистка озаглавила свою публикацию словами: "Про 500 (дезертирство) и боевой дух".

Кашеварова считает, что даже наказание смертной казнью не остановит дезертирство на СВО, так как солдаты ежедневно находятся на грани жизни и смерти.

"Причем наказание и для тех, кто побежал и струсил и для тех, кто хочет воевать за страну, но его отправляют с автоматом против артиллерии противника — идентично", — написала Анастасия в своём Telegram-канале.

Журналистка считает, что причина распущенности солдат кроется в распущенности самой системы.

Она отметила, что равные наказания для храбрых и подлых приводят к тому, что человек ожесточается, лишается стыда, эмпатии и патриотизма.

Ранее Анастасия Кашеварова призвала бороться с непрофессионализмом, трусостью, алчностью и тупостью на СВО.

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