Военнослужащий ВС России вывел колонну техники из-под обстрела войск ВС Украины

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боец, служащий в подразделении материально-технического обеспечения (МТО), известен своим позывным "Деловой". Недавно российскому военному водителю удалось вывести колонну автомобилей из-под вражеского обстрела.

Видео, опубликованное пресс-службой Министерства обороны России, показывает, как "Деловой" рассказывает о своих боевых действиях и ежедневной работе на передовой. По словам водителя, военнослужащие на передовой всегда с нетерпением ждут прибытия грузовиков и тепло приветствуют их.

Однажды во время такой поездки колонна автомобилей ВС России оказалась под обстрелом ВСУ.

"Нас начали бомбить из миномётов, я так понял, а потом послышались даже танки", — вспоминает "Деловой".

Он вёл первый автомобиль в колонне, остальные следовали за ним. Благодаря его профессионализму и опыту колонна была успешно выведена из-под обстрела врага.

"Я был первым, и все за мной", — рассказывает военнослужащий о том случае.