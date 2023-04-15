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Army Recognition: войска ВС России используют советскую пушку МТ-12 в зоне СВО на Украине

0:52
Силовые структуры

Российские военные активно используют пушку МТ-12 "Рапира", поскольку это орудие обладает широким спектром возможностей. Об этом пишет Army Recognition.

Army Recognition: войска ВС России используют советскую пушку МТ-12 в зоне СВО на Украине

Аналитики отметили, что производство "Рапиры" началось ещё в 1970 году, однако уникальное сочетание характеристик делает её эффективным оружием даже в современных боевых действиях.

"Несмотря на свой возраст, МТ-12 является мощной и универсальной системой вооружения", — сообщили в издании.

Из-за этого противотанковая буксируемая пушка калибра 100 мм стала "ценным активом" для Вооружённых Сил Российской Федерации в условиях специальной военной операции на Украине. Она обладает высокой точностью поражения широкого спектра целей, обеспечивая поддержку сухопутных войск.

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Обзор российских пушек МТ-12 Рапира снятых с хранения
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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