В порту Очакова прогремели взрывы, ВС России повредили военные объекты с морскими беспилотниками ВС Украины

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В городе Очаков Николаевской области Украины пострадали объекты инфраструктуры в результате пяти ударов со стороны ВС РФ. Об этом заявил представитель киевского режима в регионе Виталий Ким. Он отметил, что российские войска использовали реактивные системы залпового огня и тяжёлую артиллерию. Главной целью обстрелов была портовая инфраструктура Очакова.

Выбор такой цели, по мнению украинского чиновника, не случаен. Недавно в город были доставлены морские беспилотные аппараты и быстроходные катера, и, возможно, украинское командование планировало использовать их для провокационных действий в Чёрном море. Однако ВС РФ предприняли превентивные меры против такой диверсионной деятельности.

Следует отметить, что не только Очаков стал целью российских ударов. Было поражено промышленное предприятие в Черниговской области, а также на объекты в Краматорске и Славянске на оккупированных территориях ДНР.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.