Власти Украины распространяют ложную информации о положении своей армии в Артёмовске. Такое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail.
По их словам, украинский президент Владимир Зеленский жертвует солдатами ради интересов Вашингтона. Они отметили, что Крымский полуостров в результате конфликта останется в составе РФ, а Киеву придётся дать обещание никогда не присоединяться к НАТО. Как пояснили пользователи, вся территория Украины будет демилитаризована.
"Все смерти впустую, Киев мог бы отдать земли, которые Украина всё равно бомбит уже на протяжении многих лет", — написал один из комментаторов.
Его позицию поддержали и другие читатели. Британцы подчеркнули: Зеленский не информирует военных ВСУ о том, что на самом деле им приходится выполнять приказы США.
Они добавили, что Артёмовск "держится", так как украинские солдаты попали в ловушку в этом городе и не могут из неё выбраться.
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Зеленский стремится установить жёсткую вертикаль власти.