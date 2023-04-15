Читатели Daily Mail раскритиковали украинских политиков за ложь о ситуации в Артёмовске

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Украины распространяют ложную информации о положении своей армии в Артёмовске. Такое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail.

По их словам, украинский президент Владимир Зеленский жертвует солдатами ради интересов Вашингтона. Они отметили, что Крымский полуостров в результате конфликта останется в составе РФ, а Киеву придётся дать обещание никогда не присоединяться к НАТО. Как пояснили пользователи, вся территория Украины будет демилитаризована.

"Все смерти впустую, Киев мог бы отдать земли, которые Украина всё равно бомбит уже на протяжении многих лет", — написал один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие читатели. Британцы подчеркнули: Зеленский не информирует военных ВСУ о том, что на самом деле им приходится выполнять приказы США.

Они добавили, что Артёмовск "держится", так как украинские солдаты попали в ловушку в этом городе и не могут из неё выбраться.

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