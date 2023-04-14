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Дандыкин: контрнаступление ВСУ уже не пойдёт по плану Киева из-за потерь в Артёмовске

1:10
Силовые структуры

Из-за серьёзных потерь в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Артёмовском направлении контрнаступление Киева уже не будет таким, каким его изначально представляли украинские чиновники. Об этом заявил военспец Василий Дандыкин.

Дандыкин: контрнаступление ВСУ уже не пойдёт по плану Киева из-за потерь в Артёмовске

Он напомнил, что недавно власти Украины сообщили о переносе наступательной операции на летний период, хотя, согласно более ранним заявлениям, атаку планировалось начать весной после высыхания почвы.

"Уже сейчас понятно, что наступление не будет таким, каким могло быть", — подчеркнул Дандыкин в беседе с "Известиями".

По его словам, на территории Артёмовска ВСУ потеряли большое количество кадровых военнослужащих, солдат из специальных подразделений и иностранных наёмников. Без этих сил Киеву будет сложно организовать контрнаступление, считает эксперт.

Ранее бывший внештатный советник Офиса украинского президента Алексей Арестович предупредил, что наступательная операция ВСУ откладывается на неопределённый срок из-за неблагоприятных погодных условий.

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"Скоро начнется": Где ждать наступление ВСУ? РОГОВ раскрыл планы врага
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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