Минобороны РФ: войска ВС России уничтожили склад горючего аэромобильной бригады ВС Украины в районе Славянска

Telegram-каналы Украины вчера сообщали о ракетных ударах по военным объектам в Славянске и Краматорске. Минобороны РФ сегодня, 15 апреля, подтвердило уничтожение склада горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады украинских войск в районе Славянска корректирующими авиабомбами.

Также сообщается, что в ЛДНР перехвачено и ликвидировано пять ракет РСЗО HIMARS и три БПЛА ВСУ. В Артёмовске продолжается продвижение российских сил. Группировка противника в городе теряет по 315 бойцов в сутки. Отступая, всушники подрывают жилые многоэтажки.

30 боевиков ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка уничтожены артиллерией и авиацией группировки "Восток".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.