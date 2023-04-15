РВ: войска ВС РФ разгромили боевиков ВСУ на Запорожском фронте

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевые действия на Запорожском фронте замедлились. На данный момент нет никаких манёвров со стороны ВСУ, которые бы говорили о начале контрнаступления. Однако противник продолжает совершать "вылазки" в регионе. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

На опубликованных кадрах зафиксировано, что боевики ВСУ скрылись в лесопосадке. Но там их поджидал неприятный сюрприз: российские войска разгромили противника мощными артиллерийскими ударами.

Ранее украинские Telegram-каналы заявили, что ВСУ "начали контрнаступление" на Запорожском фронте. Однако продвижение боевиков киевского режима замечено только в Интернете.