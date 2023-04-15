Боевые действия на Запорожском фронте замедлились. На данный момент нет никаких манёвров со стороны ВСУ, которые бы говорили о начале контрнаступления. Однако противник продолжает совершать "вылазки" в регионе. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
На опубликованных кадрах зафиксировано, что боевики ВСУ скрылись в лесопосадке. Но там их поджидал неприятный сюрприз: российские войска разгромили противника мощными артиллерийскими ударами.
Ранее украинские Telegram-каналы заявили, что ВСУ "начали контрнаступление" на Запорожском фронте. Однако продвижение боевиков киевского режима замечено только в Интернете.
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