The Drive: антикварный танк серии Т-54 появился у российских войск в зоне СВО

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска, возможно, действительно начали развёртывать антикварные танки серии Т-54/Т-55 в зоне специальной военной операции. Об этом пишут аналитики портала The Drive.

Появление одного из этих танков произошло в Запорожской области примерно через месяц после того, как в России были замечены эшелоны с ними на ходу. Фотографии и видео с танком типа Т-54 на заднем плане, которые, как говорят, были сделаны недавно в Запорожье, впервые появились в Сети ранее на этой неделе, отмечают авторы издания.

Танки Т-54 обеспечивают, по крайней мере, некоторую дополнительную защиту для своих экипажей, особенно от осколков артиллерийских снарядов и подобных угроз, которые очень заметны на полях сражений на Украине. Хотя эти машины и непригодны для прямого боя танк на танк, они с их 100-мм главными орудиями все же могут быть полезны для поражения более лёгкой техники противника и укреплённых опорных пунктов, а также просто войск противника, оказавшихся на открытой местности, отметили аналитики.

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