РВ: десантники ВС РФ уничтожили опорный пункт и боевиков ВСУ под Кременной

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные продолжают планомерно уничтожать живую силу и технику украинских боевиков в Донбассе. Десантники ВС РФ разгромили очередной опорный пункт ВСУ вместе с личным составом в районе населённого пункта Кременная в ЛНР. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Отмечается, что взводный опорник боевиков был обнаружен в лесополосе расчётом беспилотника. Координаты позиций артиллерии противника были переданы артиллеристам армии России. Они уничтожили при поддержке беспилотчиков около взвода боевиков ВСУ.

Ранее сегодня также появились сообщения о прорыве российских войск под Белогоровкой.

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