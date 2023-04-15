"РВ": ВС Украины не могут остановить продвижение войск ВС России в Артёмовске

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ делают всё возможное, чтобы продолжать сопротивляться в Артёмовске, но не могут остановить продвижение российских сил. Противник пытается закрепиться в спальных районах города. Об этом заявил депутат последнего легитимного созыва Верховной рады Украины Олег Царёв, который подвёл итоги субботы, 15 апреля, в материале для "Русской весны".

"Локальное контрнаступление ВСУ неизбежно, сил у них для этого достаточно, и будет оно, судя по всему, в ближайшее время", — отмечает Царёв.

На Авдеевском направлении ВСУ сделали попытку контратаковать, бросив на прорыв танки, но встретили огневой ответ от ВС России. Бронетехника врага разбита. Также имеется информация о продвижении российских войск в районе Угледара.

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