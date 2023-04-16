В Бахмуте (Артёмовске) идут ожесточённые городские бои, а украинская артиллерия достает до любой точки города. Иногда перестрелки идут максимально близко. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в беседе с 24 каналом.
По его словам, под контролем ВСУ находится сейчас около трети Бахмута. Они, как минимум, удерживают высотные дома, а российские военные располагаются у частного сектора и промзоны.
"Хотя идёт неизменное перемещение рубежей обороны. Мы в режиме активной обороны и иногда делаем контрнаступательные действия", — добавил аналитик.
Он также заявил, что бои иногда проходят максимально близко. Уже были истории, что боевики ВСУ находились буквально "через стену" в одном доме с российскими бойцами: украинцы в одной квартире, а русские — в другой, заключил полковник.
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