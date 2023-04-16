Полковник ВСУ: русские и украинцы ведут бои "через стену" в одном доме в Бахмуте

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Бахмуте (Артёмовске) идут ожесточённые городские бои, а украинская артиллерия достает до любой точки города. Иногда перестрелки идут максимально близко. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в беседе с 24 каналом.

По его словам, под контролем ВСУ находится сейчас около трети Бахмута. Они, как минимум, удерживают высотные дома, а российские военные располагаются у частного сектора и промзоны.

"Хотя идёт неизменное перемещение рубежей обороны. Мы в режиме активной обороны и иногда делаем контрнаступательные действия", — добавил аналитик.

Он также заявил, что бои иногда проходят максимально близко. Уже были истории, что боевики ВСУ находились буквально "через стену" в одном доме с российскими бойцами: украинцы в одной квартире, а русские — в другой, заключил полковник.

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