В настоящее время резерв бундесвера находится в запущенном состоянии, подразделение существует "до сих пор в основном на бумаге". Об этом заявил глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург, пишет Der Spiegel.
Военный уверен, что резерв в его нынешнем виде служить средством эффективного сдерживания прежде всего в отношении России не может.
В связи этим Зенсбург призвал к "всесторонней реорганизации" и улучшению оснащения резервистов. По его мнению, службе в подразделении нужно придать обязательный характер для повышения эффективности.
Сейчас резервисты в Германии сами могут решать, принимать ли им участие в военных сборах, отмечает издание.
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