Spiegel: резерв бундесвера "существует в основном на бумаге" и не сможет противостоять России

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В настоящее время резерв бундесвера находится в запущенном состоянии, подразделение существует "до сих пор в основном на бумаге". Об этом заявил глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург, пишет Der Spiegel.

Военный уверен, что резерв в его нынешнем виде служить средством эффективного сдерживания прежде всего в отношении России не может.

В связи этим Зенсбург призвал к "всесторонней реорганизации" и улучшению оснащения резервистов. По его мнению, службе в подразделении нужно придать обязательный характер для повышения эффективности.

Сейчас резервисты в Германии сами могут решать, принимать ли им участие в военных сборах, отмечает издание.

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