Разведка Британии MI-6: генерал Теплинский может сделать из ВДВ РФ элитные войска

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведка Британии в ежедневном отчёте о происходящем в зоне спецоперации на Украине заострила внимание на российском генерал-полковнике Михаиле Теплинском, командующим ВДВ РФ. Судя по всему, сейчас военачальник играет одну из ключевых ролей в ходе СВО.

"Теплинский, вероятно, является одним из немногих российских генералов, пользующимся уважением среди рядовых военных", — пишет разведка MI-6.

В Британии указали на признаки возвращения Теплинского на фронт — усиление роли ВДВ на Артёмовском направлении. Скорее всего, генерал начнёт представлять десантные войска России в качестве элитных войск страны, значится в сводке разведки.

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