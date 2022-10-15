Военкор Котенок: продвижение ВСУ на Херсонском направлении затормозилось

На Херсонском направлении продвижение вооружённых сил Украины затормозилось. Не последнюю роль здесь играют дожди, из-за которых буксует техника.

Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

Он отметил, что украинских боевиков уничтожают "пачками", однако они всё равно пытаются наступать, неся при этом большие потери по сравнению с потерями союзных войск.

Российские военные здесь хорошо закрепились на оборонительных позициях, добавил репортёр. И похвалили командующего ВДВ Михаила Теплинского, который, по его словам, буквально лично выстраивает оборону в окопах, причём грамотно.

Командующий объединённой группировкой армии России Сергей Суровикин — также один из самых толковых сейчас генералов. Он начал потихоньку строить оборону, копает, заключил военкор.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ смогут отразить наступление ВСУ на Херсонском направлении, но им нужно продержаться до конца месяца.