Украинские националисты пытаются всеми силами удержать Артёмовск, используя для этого любые запрещённые методы ведения боевых действий.
Российский военкор показал, как солдаты ВСУ заминировали подвал, в который перед этим загнали семью с маленькими детьми.
"Боевики заминировали в подвале целую семью. Мужчину, женщину и маленьких детей закрыли и установили на дверях гранату, чтобы никто не смог выбраться живым", — рассказал репортёр издания "Известия".
Штурмовики ВС РФ срезали растяжку и, спустившись в подвал, благополучно вынесли детей на руках. Вслед за ними помещение покинули и родители.
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После ЧП представители Минобороны и Генштаба ВСУ были вызваны "на ковёр" в посольство США.