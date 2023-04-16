Украинские солдаты в Артёмовске заминировали в подвале семью с маленькими детьми

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские националисты пытаются всеми силами удержать Артёмовск, используя для этого любые запрещённые методы ведения боевых действий.

Российский военкор показал, как солдаты ВСУ заминировали подвал, в который перед этим загнали семью с маленькими детьми.

"Боевики заминировали в подвале целую семью. Мужчину, женщину и маленьких детей закрыли и установили на дверях гранату, чтобы никто не смог выбраться живым", — рассказал репортёр издания "Известия".

Штурмовики ВС РФ срезали растяжку и, спустившись в подвал, благополучно вынесли детей на руках. Вслед за ними помещение покинули и родители.

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