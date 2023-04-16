ВС РФ ведут уничтожение украинской артиллерии на Запорожском направлении при помощи РСЗО "Торнадо"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские РСЗО "Торнадо" проводят уничтожение артиллерии ВСУ на Запорожском направлении в качестве ответа на применение украинской стороной ствольной артиллерии.

"Противник применил по нашему переднему краю подразделения ствольной артиллерии. Мы при помощи наших подразделений звуковой разведки определили координаты и незамедлительно нанесли огневое поражение", — рассказал командир подразделения РСЗО в разговоре с РИА Новости.

Военный подчеркнул, что цель противника была поражена, и огонь с его стороны больше не ведётся.

16 апреля корреспонденты агентства сообщили об активизации боевых действий со стороны Киева на Запорожском направлении. Однако подразделения ВС РФ стараются предугадывать действия противника и помешать его планам.

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