RV: опубликованы видеокадры с разорванной на части САУ M109 Paladin производства США и пылающей БМП ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса.

Украинские военные продолжают публиковать видео с уничтоженной техникой, на этот раз фиксируя поражение американской 155-мм САУ M109 Paladin и боевой машины пехоты российской армией.

Самоходка была атакована беспилотным летательным аппаратом-камикадзе "Ланцет" в районе Купянска. Попадание вызвало взрыв боекомплекта, в результате чего техника разорвалась на куски. Видеокадры размещены военными корреспондентами "Русской Весны".

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли ракетный удар по пункту размещения военнослужащих ВС Украины в Харькове.