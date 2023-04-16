Вооружённые силы России продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса.
Украинские военные продолжают публиковать видео с уничтоженной техникой, на этот раз фиксируя поражение американской 155-мм САУ M109 Paladin и боевой машины пехоты российской армией.
Самоходка была атакована беспилотным летательным аппаратом-камикадзе "Ланцет" в районе Купянска. Попадание вызвало взрыв боекомплекта, в результате чего техника разорвалась на куски. Видеокадры размещены военными корреспондентами "Русской Весны".
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли ракетный удар по пункту размещения военнослужащих ВС Украины в Харькове.
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После ЧП представители Минобороны и Генштаба ВСУ были вызваны "на ковёр" в посольство США.