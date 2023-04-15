Войска ВС России нанесли удар по пункту размещения подразделений "гвардии наступления" ВС Украины в Харькове

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Объект противника в Харькове подвергнут ракетному удару со стороны Вооружённых сил России. Звук взрыва был слышен в разных частях города, пишет "Военное обозрение".

Нанесено поражение объекту, где располагался личный состав ВСУ, в частности, военные "гвардии наступления", которая недавно прошла подготовку. Несколько дней назад появились сведения о том, что сторонники киевского режима активно набирают добровольцев в данное подразделение.

Предполагается, что удар мог быть нанесён ракетой комплекса С-300 или ОТРК "Искандер". Местные жители в социальных сетях сообщают, что воздушная тревога не объявлялась.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.