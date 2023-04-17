Военспец Дандыкин: подразделения ВСУ провалили попытку атаки в Артёмовске

Вооружённые силы Украины (ВСУ) провалили попытку атаки в районе железной дороги на Артёмовском направлении. Об этом сообщил военспец Василий Дандыкин.

Он назвал положение украинских боевиков на территории Артёмовска "очень плохим", ведь Киев потерял все основные пути снабжения своей группировки. Однако эксперт допустил, что ВСУ запланируют новое контрнаступление в этой зоне боевых действий.

"Большим оно не получится, там негде скрытно собрать силы, а тем более обеспечить их всем необходимым", — сказал Дандыкин в беседе с "Известиями".

Специалист добавил, что надёжная оборона не позволит Украине организовать успешную атаку. Как пояснил эксперт, Артёмовск вскоре будет освобождён от националистов.

Ранее боец ДНР с позывным "Мазур" заявил, что ВСУ могут пойти на удар в направлении Мелитополя после потери контроля над Артёмовском.

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