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Австралийский генерал Райан: ВСУ совершат множество небольших атак при грядущем наступлении

Силовые структуры

При грядущем наступлении тактика вооружённых сил Украины (ВСУ), чтобы обмануть Россию, будет заключаться в множестве небольших атак, вместо пары масштабных. Киев использовал подобную уловку при нападении на Херсон, чтобы отвлечь внимание от внезапного наступления на Харьков. Такое заявление сделал генерал армии Австралии в отставке Мик Райан, слова которого приводит The Economist.

Австралийский генерал Райан: ВСУ совершат множество небольших атак при грядущем наступлении

Военный также подчеркнул, что одной из проблем для Киева является добиться внезапности. Есть вероятность, даже если ВСУ смогут напасть неожиданно, что пробить оборону российской армии они не смогут, считает эксперт.

По его мнению, украинцам понадобятся мобильные средства противовоздушной обороны, чтобы сдерживать российскую авиацию, которых вряд ли будет достаточно.

Ранее британские военные эксперты спрогнозировали, что контрнаступление ВСУ будет очень сложным и опасным.

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Слив данных о наступлении ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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