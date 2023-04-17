Рогов: серия громких взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву Запорожье

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о серии громких взрывов на территории Запорожья, подконтрольного киевскому режиму.

По его словам, ночью прогремело в общей сложности около шести-восьми взрывов. Их слышали жители Заводского, Космического и Шевченковского районов.

"В областном центре, временно оккупированном режимом президента Украины Владимира Зеленского, прозвучала серия громких взрывов", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.

Чиновник пообещал предоставить дополнительную информацию об атаке позже.

Ранее Рогов выразил уверенность в том, что Киев начнёт наступательную операцию в Запорожской области после потери контроля над Артёмовском.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.