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Рогов: серия громких взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву Запорожье

0:47
Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о серии громких взрывов на территории Запорожья, подконтрольного киевскому режиму.

Рогов: серия громких взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву Запорожье

По его словам, ночью прогремело в общей сложности около шести-восьми взрывов. Их слышали жители Заводского, Космического и Шевченковского районов.

"В областном центре, временно оккупированном режимом президента Украины Владимира Зеленского, прозвучала серия громких взрывов", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.

Чиновник пообещал предоставить дополнительную информацию об атаке позже.

Ранее Рогов выразил уверенность в том, что Киев начнёт наступательную операцию в Запорожской области после потери контроля над Артёмовском.

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"Скоро начнется": Где ждать наступление ВСУ? РОГОВ раскрыл планы врага
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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