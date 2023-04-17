Разведчик Клупов предупредил об отвлекающем манёвре ВСУ с наступлением на Молдавию и Белоруссию

Ветеран военной разведки, полковник Рустем Клупов считает, что направлений для наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) будет четыре. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

По мнению эксперта, основным будет южное направление, чтобы захватить Крым. Восточное станет вторым по важности, чтобы остановить продвижение российских войск. Для отвлечения внимания Киев может использовать атаки на Молдавию и Белоруссию.

Попытка включить в конфликт Минск больше похоже на правду, добавил разведчик. Это приведёт к эскалации конфликта и продлит какую-то жизнь для Украины в связи втягиванием в боевые действия приграничных государств, например Польши и Прибалтики, заключил собеседник издания.

Ранее австралийский генерал Мик Райан заявил, что ВСУ совершат множество небольших атак при грядущем наступлении.

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