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Kyiv Post: армия Украины использовала животных в качестве сапёров-камикадзе

0:46
Силовые структуры

Украинские подразделения использовали брошенных домашних животных как сапёров-камикадзе, заявил военнослужащий ВСУ.

Kyiv Post: армия Украины использовала животных в качестве сапёров-камикадзе

По его словам, с помощью стада овец он вместе с товарищами проверял, следует ли идти по одному из участков, где потенциально могли оказаться мины. Животные помогли военным Вооружённых сил Украины (ВСУ) убедиться, что путь безопасен, указал солдат.

"Мы называли их сапёрами-альтруистами", — отметил представитель ВСУ в беседе с украинским изданием Kyiv Post.

Ранее подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики, отступая из Артёмовска, разбрасывают в городе опасную взрывчатку.

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Наступление ВСУ. Прогноз
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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