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Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Канада конфискует и отдаст Киеву российский Ан-124

1:08
Силовые структуры

Власти Канады планируют конфисковать, а затем поставить на Украину российский самолёт Ан-124. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Канада конфискует и отдаст Киеву российский Ан-124

После переговоров в Канаде политик отметил, что Оттава ввела санкции против корпорации "Волга-Днепр", которой принадлежит Ан-124 "Руслан", задержанный в аэропорту Торонто в феврале 2022 года.

"Готовимся к конфискации самолёта Ан-124 и других активов в Канаде и передаче их в пользу Украины", — подчеркнул премьер-министр в Facebook*.

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина разрабатывает аналог американского "плана Маршалла" для спасения экономики страны от краха. Кроме того, он назвал США стратегическим партнёром Киева. При этом премьер добавил, что сложности с получением западного оружия не прекращаются.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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