Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Канада конфискует и отдаст Киеву российский Ан-124

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Канады планируют конфисковать, а затем поставить на Украину российский самолёт Ан-124. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

После переговоров в Канаде политик отметил, что Оттава ввела санкции против корпорации "Волга-Днепр", которой принадлежит Ан-124 "Руслан", задержанный в аэропорту Торонто в феврале 2022 года.

"Готовимся к конфискации самолёта Ан-124 и других активов в Канаде и передаче их в пользу Украины", — подчеркнул премьер-министр в Facebook*.

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина разрабатывает аналог американского "плана Маршалла" для спасения экономики страны от краха. Кроме того, он назвал США стратегическим партнёром Киева. При этом премьер добавил, что сложности с получением западного оружия не прекращаются.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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