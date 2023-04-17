РИА Новости: Пентагон обеспокоен проблемами с новейшими истребителями F-35 ВВС США

Союзники США приобретают новейшие американские истребители F-35, однако Пентагон сообщает о проблемах: меньше трети этих самолётов готовы к выполнению всех боевых задач из-за "детских болезней", которые до сих пор преследуют самую дорогую авиационную программу в истории. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Сразу после презентации истребителя F-35 Lightning II ("Молния") партнёры Североатлантического альянса выстроились в очередь. Недавно Румыния присоединилась к списку из почти 20 государств, однако Бухаресту придётся ждать минимум восемь лет.

Всего планировали собрать до 3,5 тыс. самолётов, но возникли сложности в виде роста количества браковых единиц. Доля полностью пригодных к эксплуатации машин составляет всего 36 процентов. Одна из проблем F-35 связана с дефектом силовой установки.

Также трудности возникли с обязательной опцией для истребителя пятого поколения — полётом на сверхзвуковой скорости. Если палубные версии F-35 находятся в этом режиме длительное время, то обшивка получает повреждения и снижается степень малозаметности. Стелс-покрытие начинает вздуваться, а антенны в хвостовой части выходят из строя.

Пентагон решил ограничить время полёта на сверхзвуке несколькими десятками секунд из-за этих проблем, считая устранение дефекта слишком дорогим. Кроме того, пилоты сталкиваются с гипоксией из-за неисправностей систем подачи кислорода. Также поступали жалобы на неполадки "зелёного свечения" дисплея распиаренного шлема, который сам по себе стоит как спорткар — 400 тыс. долларов.

Производители продолжают вносить доработки в самолёты. Однако это приводит к дополнительным расходам, несмотря на то, что стоимость программы F-35 и так огромна. В связи с этим есть риск задержек в выполнении контрактов.

Как заметил бывший сенатор Джон Маккейн, F-35 стал ярким примером того, насколько сложна система оборонных закупок в США. Союзники Вашингтона всё равно вынуждены приобретать эти самолёты, не имея полной уверенности в их надёжности.

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