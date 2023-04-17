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Нательный крест спас жизнь российскому военному на Пасху

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Силовые структуры

Российский военнослужащий в зоне спецоперации на Пасху получил ранение в грудь. Оно было бы смертельным, если бы не нательный крест, который остановил пулю. О случае чудесного спасения рассказал в своём Telegram-канале журналист Руслан Осташко.

Нательный крест спас жизнь российскому военному на Пасху

Он отметил, что полевые врачи только сделали перевязку бойцу, чтобы остановить кровь, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось об уникальной операции, которую провели российские военные хирурги в Москве, чтобы извлечь из сердца российского солдата пулю, выпущенную украинским снайпером из натовского оружия.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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