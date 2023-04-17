Нательный крест спас жизнь российскому военному на Пасху

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский военнослужащий в зоне спецоперации на Пасху получил ранение в грудь. Оно было бы смертельным, если бы не нательный крест, который остановил пулю. О случае чудесного спасения рассказал в своём Telegram-канале журналист Руслан Осташко.

Он отметил, что полевые врачи только сделали перевязку бойцу, чтобы остановить кровь, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось об уникальной операции, которую провели российские военные хирурги в Москве, чтобы извлечь из сердца российского солдата пулю, выпущенную украинским снайпером из натовского оружия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.