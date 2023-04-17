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Полковник США Макгрегор: украинцы знают, что у них не получится победить Россию

Силовые структуры

Граждане Украины знают, что Киев не в состоянии одержать победу над Вооружёнными силами РФ. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Полковник США Макгрегор: украинцы знают, что у них не получится победить Россию

По его словам, российская армия продолжает продвигаться вперёд на разных направлениях спецоперации, а украинские ВС находятся в "ужасном положении".

Он отметил, что Вашингтон толкает украинских боевиков на полномасштабное контрнаступление. При этом полковник подчеркнул: у киевского режима осталось совсем мало ресурсов для перелома ситуации на линии соприкосновения.

"Войска РФ побеждают. И это знают как русские, так и сами украинцы", — пояснил Макгрегор в интервью журналистке Каре Маккинни, запись которого опубликована на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

Полковник добавил, что украинской армии следует начать отступление, ведь солдаты ВСУ не справятся с дальнейшем натиском бойцов РФ.

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Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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