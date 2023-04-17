Боевой кот Черномырдин ведёт наблюдение за дронами ВСУ под Донецком

Кот по прозвищу Черномырдин несёт боевое дежурство на позициях российских военных в зоне спецоперации. Он охраняет их от беспилотников украинских боевиков. Об этом рассказал журналист Олег Лурье в своём Telegram-канале.

Он объяснил, что кот приполз к бойцам 287-го отдельного мотострелкового батальона после боя на Авдеевском направлении под Донецком. Животное было ранено, с осколком в боку.

Кота вылечили и назвали Черномырдиным за цвет и суровый характер. Теперь он ведёт наблюдение с крыши, охраняя отдых солдат. При появлении вдалеке дрона противника начинает громко орать, оповещая об опасности, рассказал репортёр.

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