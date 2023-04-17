Японские власти выразили протест России из-за учений в районе Курил

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио выражает протест из-за военных учений в районе южной части Курил. Мероприятия проходят с 18 по 22 апреля, напомнил чиновник.

Также он отметил, что российские власти отправили береговой охране Японии уведомления об учениях с ракетными стрельбами.

"Мероприятия планируется провести в районе острова Итуруп", — заявил политик, слова которого приводит Reuters.

Мацуно добавил, что большее силовое присутствие армии РФ на этой территории не соответствует позиции Токио.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу во время встречи с лидером РФ Владимиром Путиным проинформировал его о внезапной проверке Тихоокеанского флота.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.