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Японские власти выразили протест России из-за учений в районе Курил

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Силовые структуры

Секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио выражает протест из-за военных учений в районе южной части Курил. Мероприятия проходят с 18 по 22 апреля, напомнил чиновник.

Японские власти выразили протест России из-за учений в районе Курил

Также он отметил, что российские власти отправили береговой охране Японии уведомления об учениях с ракетными стрельбами.

"Мероприятия планируется провести в районе острова Итуруп", — заявил политик, слова которого приводит Reuters.

Мацуно добавил, что большее силовое присутствие армии РФ на этой территории не соответствует позиции Токио.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу во время встречи с лидером РФ Владимиром Путиным проинформировал его о внезапной проверке Тихоокеанского флота.

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Япония настаивает на Курилах
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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