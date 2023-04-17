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Военспец Киселёв заявил о скрытом наращивании группировки ВСУ под Купянском

1:01
Силовые структуры

Киевский режим тайно наращивает свою группировку под Купянском в Харьковской области для последующих атак на Сватово-Кременском участке линии соприкосновения. Об этом сообщил военспец из ЛНР полковник Виталий Киселёв.

Военспец Киселёв заявил о скрытом наращивании группировки ВСУ под Купянском

По его словам, обстановка на участке Купянск — Узловой остаётся сложной, ведь в тёмное время суток Киев доставляет туда дополнительные резервы.

"Уже идёт скрытая переброска личного состава", — отметил Киселёв в беседе с ТАСС.

Он добавил, что под ударом ВСУ могут оказаться Сватово, Нижняя Дуванка и Троицкое. Как пояснил полковник, эти населённые пункты расположены неподалёку от российской границы. Киселёв не исключил, что украинские боевики попытаются окружить ВС РФ в лесах для дальнейшей наступательной операции со стороны Купянска.

При этом он подчеркнул: российские подразделения способны отразить все удары противника.

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Основные направления контрнаступления ВСУ. Прогноз
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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