Военспец Киселёв заявил о скрытом наращивании группировки ВСУ под Купянском

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим тайно наращивает свою группировку под Купянском в Харьковской области для последующих атак на Сватово-Кременском участке линии соприкосновения. Об этом сообщил военспец из ЛНР полковник Виталий Киселёв.

По его словам, обстановка на участке Купянск — Узловой остаётся сложной, ведь в тёмное время суток Киев доставляет туда дополнительные резервы.

"Уже идёт скрытая переброска личного состава", — отметил Киселёв в беседе с ТАСС.

Он добавил, что под ударом ВСУ могут оказаться Сватово, Нижняя Дуванка и Троицкое. Как пояснил полковник, эти населённые пункты расположены неподалёку от российской границы. Киселёв не исключил, что украинские боевики попытаются окружить ВС РФ в лесах для дальнейшей наступательной операции со стороны Купянска.

При этом он подчеркнул: российские подразделения способны отразить все удары противника.

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