Капитан Климов: Словакия не в силах брыкаться с НАТО в вопросе поставок истребителей Киеву

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Словакию никто не спрашивал, хочет ли она передавать свои самолёты киевскому режиму, эта страна просто выполняет приказы НАТО, сообщил военспец, капитан третьего ранга в отставке Максим Климов, комментируя в интервью Pravda.Ru передачу Братиславой всех обещанных истребителей МиГ-29 для нужд украинской армии.

Как пояснил эксперт, система противовоздушной обороны (ПВО) Словакии — чисто декоративный элемент, не имеющий особого значения. Он напомнил, что защита её воздушного пространства является задачей НАТО.

"Истребители Словакия может дать в этом плане спокойно. Тем более у МиГ-29 были проблемы с системами НАТО. Думаю, что Братиславу никто особо не спрашивал, хочет ли она отдавать самолёты, ей просто сказали сделать. Решал вашингтонский обком. Там только кто-то типа Венгрии может побрыкаться, а Словакия уже полностью в фарватере США", — сказал Климов.

Ранее глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что власти страны предоставили Украине 13 истребителей МиГ-29. По его словам, четыре самолёта лётчики ВСУ доставили самостоятельно, остальные девять "МиГов" были отправлены по земле.

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