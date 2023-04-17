Словакию никто не спрашивал, хочет ли она передавать свои самолёты киевскому режиму, эта страна просто выполняет приказы НАТО, сообщил военспец, капитан третьего ранга в отставке Максим Климов, комментируя в интервью Pravda.Ru передачу Братиславой всех обещанных истребителей МиГ-29 для нужд украинской армии.
Как пояснил эксперт, система противовоздушной обороны (ПВО) Словакии — чисто декоративный элемент, не имеющий особого значения. Он напомнил, что защита её воздушного пространства является задачей НАТО.
"Истребители Словакия может дать в этом плане спокойно. Тем более у МиГ-29 были проблемы с системами НАТО. Думаю, что Братиславу никто особо не спрашивал, хочет ли она отдавать самолёты, ей просто сказали сделать. Решал вашингтонский обком. Там только кто-то типа Венгрии может побрыкаться, а Словакия уже полностью в фарватере США", — сказал Климов.
Ранее глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что власти страны предоставили Украине 13 истребителей МиГ-29. По его словам, четыре самолёта лётчики ВСУ доставили самостоятельно, остальные девять "МиГов" были отправлены по земле.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.