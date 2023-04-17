Комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что Россию тянут ко дну "разного рода гири и гирьки".
Военачальник рассказал о таком физико-математическом понятии, как положительная плавучесть, которая имеет свой предел.
"У меня сложилось впечатление, что система сейчас на плаву за счёт положительной плавучести одного человека", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
Он считает, что не стоит возлагать больших надежды на китайских партнёров.
"Китайцы — не спасательный круг", — отметил Ходаковский.
Комбат "Востока" уверен, что поддерживать плавучесть судна мы обязаны самостоятельно.
Ранее Александр Ходаковский объяснил причины неудач России в СВО.
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