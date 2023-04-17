Ходаковский сравнил Россию с судном: на плаву за счёт одного человека

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что Россию тянут ко дну "разного рода гири и гирьки".

Военачальник рассказал о таком физико-математическом понятии, как положительная плавучесть, которая имеет свой предел.

"У меня сложилось впечатление, что система сейчас на плаву за счёт положительной плавучести одного человека", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Он считает, что не стоит возлагать больших надежды на китайских партнёров.

"Китайцы — не спасательный круг", — отметил Ходаковский.

Комбат "Востока" уверен, что поддерживать плавучесть судна мы обязаны самостоятельно.

Ранее Александр Ходаковский объяснил причины неудач России в СВО.

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