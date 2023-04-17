Военспец Киселёв предупредил о вылазках диверсантов перед контрнаступлением ВСУ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим планирует активизировать вылазки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) перед контрнаступлением. Об этом предупредил военспец из Луганской Народной Республики, полковник Виталий Киселёв.

По его словам, все российские спецслужбы и военные должны быть готовы к проявлению экстремизма в преддверии наступательной операции Украины.

"На наши территории будут заходить диверсионные группы", — отметил Киселёв в беседе с ТАСС.

Он добавил, что представителей ДРГ интересуют схроны со снарядами и взрывными устройствами, спрятанные сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Полковник также не исключил диверсий ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Ранее Киселёв заявил о скрытом наращивании украинской группировки в районе Купянска Харьковской области для последующих атак на ЛНР.

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