В Офисе президента Украины отреагировали на активное использование "умных авиабомб" ВС РФ

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал применение управляемых авиабомб со стороны Вооружённых сил Российской Федерации.

Политик призвал Запад поставлять Киеву больше систем противовоздушной обороны и летательных аппаратов с ракетами класса "воздух-воздух". По словам чиновника, ВСУ необходимо атаковать объекты на расстоянии более ста километров.

"Ликвидация авиации противника на дальних рубежах позволит спасти жизни и инфраструктуру", — подчеркнул Ермак в своём Telegram-канале.

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