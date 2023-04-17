Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал применение управляемых авиабомб со стороны Вооружённых сил Российской Федерации.
Политик призвал Запад поставлять Киеву больше систем противовоздушной обороны и летательных аппаратов с ракетами класса "воздух-воздух". По словам чиновника, ВСУ необходимо атаковать объекты на расстоянии более ста километров.
"Ликвидация авиации противника на дальних рубежах позволит спасти жизни и инфраструктуру", — подчеркнул Ермак в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.