Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) поразил армейский внедорожник Humvee, который Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили от Запада.
Как сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, цель была уничтожена в районе Северска Донецкой Народной Республики.
"Северское направление — "Хамви", пылающий после удара российского беспилотника", — написал военкор в Telegram-канале, прикрепив соответствующий снимок.
Ранее представители Минобороны РФ заявили, что российским бойцам удалось отразить атаку ВСУ неподалёку от Северска. По информации ведомства, подразделения РФ ударили по противнику с помощью артиллерийских установок и тяжёлых огнемётных систем группировки "Центр".
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