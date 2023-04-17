Военкор Котенок показал горящий украинский внедорожник Humvee после удара дрона РФ

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) поразил армейский внедорожник Humvee, который Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили от Запада.

Как сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, цель была уничтожена в районе Северска Донецкой Народной Республики.

"Северское направление — "Хамви", пылающий после удара российского беспилотника", — написал военкор в Telegram-канале, прикрепив соответствующий снимок.

Ранее представители Минобороны РФ заявили, что российским бойцам удалось отразить атаку ВСУ неподалёку от Северска. По информации ведомства, подразделения РФ ударили по противнику с помощью артиллерийских установок и тяжёлых огнемётных систем группировки "Центр".

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